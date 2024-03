La Roma ha vinto 6 partite delle ultime 7 in Serie A, è reduce da tre vittorie in trasferta consecutive

Domenica alle 20:45 la Roma è ospite della Fiorentina nella ventottesima giornata di Serie A. I giallorossi sono quinti a quota 47 punti, con 52 gol segnati (secondo attacco del campionato) e 33 subiti (decima difesa del campionato), mentre i viola sono ottavi a quota 42, con 39 reti realizzate (ottavo attacco del campionato) e 30 incassate (sesta difesa del campionato). La Roma ha vinto 6 delle ultime 7 partite giocate in campionato; la Fiorentina ha perso solo una delle ultime 5 partite, 2-0 a Bologna il 14 febbraio, con 2 successi e 2 pareggi nelle altre. La Roma è reduce da tre successi consecutivi fuori casa e ora, con 17 punti in 13 gare, il suo rendimento fuori casa è il sesto del campionato, sia in assoluto che per media punti, che è di 1,31. In casa la Fiorentina ha ottenuto 26 punti in 13 partite: il suo rendimento interno, sia in assoluto che per media punti, è il settimo del campionato. Sono 169 le partite giocate in Serie A tra Fiorentina e Roma, con 58 successi giallorossi, 61 pareggi e 50 affermazioni viola. In casa dei toscani, le vittorie giallorosse sono 17, a fronte di 32 pareggi e 35 successi della Fiorentina. Daniele De Rossi non ha mai affrontato né la Fiorentina, né Vincenzo Italiano da allenatore. Il tecnico viola ha sfidato 8 volte la Roma, con 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il capocannoniere della sfida è Andrea Belotti, autore di 6 gol contro la Roma. Lo segue Paulo Dybala a quota 3 insieme a Romelu Lukaku; a 2 ci sono Leonardo Spinazzola, Stephan El Shaarawy e Antonin Barak. Un gol, infine, per Lorenzo Pellegrini, Giacomo Bonaventura, Nicolas Gonzalez, Christian Kouame, Lucas Martinez Quarta e Jonathan Ikone. Lo scrive Tuttomercatoweb

