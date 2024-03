La Gazzetta dello sport: “Italiano vuole una squadra per puntare più in alto, piace a Lazio e Napoli”

Da quando è arrivato sulla panchina viola, Italiano ha sempre cercato soluzioni diverse per aumentare la pericolosità offensiva della sua squadra. Contro la Roma potrebbe osare come con la Lazio, con Jack in mezzo e il Barak rivitalizzato dalla coppa trequartista (perché Beltran è squalificato). Vedremo. Di sicuro se la giocherà all’attacco, incurante del fatto che De Rossi ha Dybala e Lukaku davanti e le amnesie difensive continuano. Piaccia o non piaccia, è un giochista integrale. Ma ai più piace, visto che parecchie squadre stanno pensando a lui per la prossima stagione. In primis la Lazio e il Napoli. Napoli che la stagione scorsa gli fece una corte serrata ma il matrimonio non si fece grazie ai buoni rapporti tra il presidente viola Commisso e quello azzurro De Laurentiis. Ma forse anche perché Italiano sentiva che il ciclo con la Fiorentina non era ancora finito. La prossima stagione invece potrebbe essere quella dell’addio. Italiano è cresciuto e vorrebbe misurarsi con una squadra per puntare più in alto. Molto dipenderà da come finirà la Viola in campionato e da come la società voglia investire poi. Da stasera il tecnico gioca anche su questo tavolo. Scrive La Gazzetta dello sport

I CONVOCATI PER LA ROMA