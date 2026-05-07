Sentite da Roma: "Possibile scambio di prestiti Piccoli-Dovbyk tra viola e giallorossi"

Come riporta la testata giornalistica romana Leggo, la Fiorentina e la Roma, stanno studiando un prestito tra attaccanti. I protagonisti sarebbero due giocatori che in questa stagione hanno faticato a trovare spazio e soprattutto a lasciare il segno nelle

Come riporta la testata giornalistica romana Leggo, la Fiorentina e la Roma, stanno studiando un prestito tra attaccanti. I protagonisti sarebbero due giocatori che in questa stagione hanno faticato a trovare spazio e soprattutto a lasciare il segno nelle rispettive squadre: Roberto Piccoli e Artem Dovbyk. L'ucraino non è mai stato nelle grazie di Gasperini ed è stato infortunato per gran parte del campionato. L'ultima presenza con i giallorossi risale al 6 gennaio scorso contro il Lecce, dove lasciò il segno con un gol nella vittoria contro i salentini, riportando però una lesione miotendinea alla coscia sinistra che lo ha costretto all'operazione. L'ex Girona proverà a rientrare per le ultime due partite di campionato, con la Roma che si sta giocando un posto per la prossima Champions League con Juventus e Como.