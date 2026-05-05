Tuttosport: "Il tornado giallorosso si abbatte sulla Fiorentina e la travolge all’Olimpico"

Roma dominante da subito: tre colpi in mezz’ora spengono la Viola e cancellano ogni speranza di salvezza aritmetica

Tuttosport descrive una serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta da una Roma definita un’“onda anomala” capace di spazzare via in un tempo le residue speranze di salvezza aritmetica per la squadra di Vanoli. All’Olimpico, il gruppo di Gasperini ha imposto un ritmo da Champions, indirizzando la gara già nei primi minuti con una tripla fiammata che ha messo subito in salita la partita.

La Viola si è fatta sorprendere dall’avvio devastante dei giallorossi, incapace di reagire e mai realmente in grado di sfruttare il passo falso della Cremonese, che avrebbe potuto garantire la salvezza matematica già con un pareggio.

Ne è venuta fuori una serata a senso unico, con la Roma padrona del campo e la Fiorentina schiacciata e in difficoltà, incapace di opporre resistenza al dominio avversario.

Per Vanoli arriva così una sconfitta pesante che allunga a tre le gare senza vittorie e lascia l’amaro di una lezione netta subita all’Olimpico.