La Fiorentina ha sborsato 27 milioni per Piccoli. Ma la Roma ne ha pagati 25 per Malen che ha segnato 13 gol

Piccoli e Malen, poca differenza nel prezzo, ma quanta nei numeri stagionali!

Con la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, la Roma è aritmeticamente qualificata almeno per l'Europa League. In questo modo è scattata la condizione che porta all'obbligo di riscatto di Donyell Malen dall'Aston Villa. Un affare da 25 milioni di euro.

L'attaccante olandese alla Roma, è costato dunque, meno di Roberto Piccoli. L'ex Cagliari infatti è stato pagato dalla Fiorentina ben 27 milioni di euro. Una resa in termini di gol, nettamente diversa tra i due. Malen dal suo arrivo a gennaio ha segnato 13 gol.