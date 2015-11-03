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Notizie Malen Fiorentina

La Fiorentina ha sborsato 27 milioni per Piccoli. Ma la Roma ne ha pagati 25 per Malen che ha segnato 13 gol

14 maggio 2026 10:13

"L'impatto di Malen, uno scarto della Premier, ci dà la misura di cosa sia diventata la Serie A"

02 maggio 2026 23:27

Ghini: "Sono per metà fiorentino, alla Fiorentina ruberei Kean e lo porterei alla Roma con Malen"

02 maggio 2026 15:20

Il Corriere dello Sport riporta: "Per la Fiorentina sarà dura reggere il ciclone Malen, 11 gol in 14 gare per lui"

01 maggio 2026 16:24

La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica

10 aprile 2026 23:37

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