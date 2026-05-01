Il Corriere dello Sport riporta: "Per la Fiorentina sarà dura reggere il ciclone Malen, 11 gol in 14 gare per lui"
Il quotidiano ha parlato del bomber olandese che ha avuto un impatto pazzesco in Serie A
In vista dell'imminente sfida contro la Fiorentina, la Roma si gode l'inarrestabile ascesa di Donyell Malen, un calciatore che in pochissimo tempo ha conquistato la Serie A e attirato le mire dei più prestigiosi club europei. I Friedkin sono pronti a blindare il proprio gioiello: nel weekend è atteso il via libera formale per il riscatto dall'Aston Villa per 25 milioni di euro, una cifra che appare quasi irrisoria se confrontata al valore attuale dell'attaccante, già raddoppiato a suon di gol e giocate da fuoriclasse. Per Gian Piero Gasperini, l'olandese è l'elemento imprescindibile del nuovo ciclo giallorosso, ma la sua esplosione ha già messo in allerta colossi come il Barcellona e le big della Premier League (Chelsea, Manchester United e Newcastle), costringendo Trigoria a erigere un muro per respingere i primi sondaggi.
L'impatto di Malen non è solo mediatico, ma poggia su statistiche che richiamano i fasti dei grandi centravanti del passato. Con 11 reti siglate in 14 giornate, l'olandese ha messo nel mirino il primato di Lautaro Martinez nella classifica marcatori e sta riscrivendo i record storici del club: nell'era dei tre punti, solo Gabriel Batistuta era riuscito a fare meglio di lui nelle prime 15 presenze con la maglia della Roma. Dal suo debutto a metà gennaio, nessuno in Italia ha segnato più di lui o centrato con tanta frequenza lo specchio della porta, numeri che testimoniano una fame di vittorie che ora minaccia da vicino la Fiorentina nel prossimo scontro diretto.