La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica

La Roma torna a sorridere e riprende la corsa per un posto in Champions League. Contro il Pisa la vittoria è netta, insindacabile. Un grande protagonista: Donyell Malen. Ci chiediamo dove sarebbero i giallorossi con l’olandese in squadra da inizio stagione. Non lo sapremo mai, ciò che sappiamo è che questa sera si porta il pallone a casa: tre reti, un vero uragano. E statistiche impressionanti per un giocatore arrivato a gennaio da un altro campionato: 12 partite, 10 gol.

3-0 il risultato finale all’Olimpico, partita in discesa dopo 3 minuti: lancio lungo sulla corsia sinistra di Ndicka sul quale Cherubini non arriva e Caracciolo svirgola. Ne approfitta Malen che scatena la sua velocità, si accentra e col destro indirizza la palla sull’angolo più lontano superando Semper.

Il Pisa ha un sussulto al 17′ con Tramoni, che trova una grande risposta di Svilar. Poi è nuovamente Roma, che fa girar la palla e prima sfiora il raddoppio con Pellegrini su punizione, col tiro che centra la traversa. E poi arriva il raddoppio: altro pasticcio pisano, questa volta con Touré, Rensch triangola con Pellegrini e poi serve Malen che da due passi trova il bis.

Problemi prima dell’intervallo per Lorenzo Pellegrini: scontro di gioco con Aebischer che ha costretto lo staff all’ingresso in campo. Era la sua 300ª partita in Serie , dura 45′. Al rientro dagli spogliatoi c’è El Shaarawy al posto suo.

Il terzo gol arriva al 52′: splendido filtrante di Soulé con l’olandese che lascia che il pallone gli arrivi sul destro e con un tiro secco supera Semper. E così dopo le doppiette a febbraio contro Cagliari e Napoli, l’attaccante firma la sua prima tripletta in Serie A e va già in doppia cifra.

Era dal 22 marzo che i giallorossi non gioivano per una vittoria: 1-0 col Lecce, poi due ko che ne hanno complicato la vita. Ora la Champions dista un punto e non resta ai giallorossi che tifare Inter contro il Como. Il Pisa si avvicina ad ampie falcate verso la Serie B: questa sera ha fatto oggettivamente troppo poco e a tenerla in vita non c’è altro che l’aritmetica. [Foto AS Roma]

Lo riporta tuttomercatoweb.com