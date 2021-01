Italiano: “Sono contento che Saponara abbia avuto una tenuta di 120 minuti. Dobbiamo sfruttarlo al meglio”

Il tecnico Italiano ha parlato in conferenza stampa del centrocampista della Fiorentina Saponara in prestito allo Spezia in vista della sfida di domani contro la Roma alle 15.

Ecco le sue dichiarazioni: “Saponara? Sappiamo che dobbiamo renderlo un calciatore importante per lo Spezia, portandolo in una buona condizione fisica, facendolo crescere e dandogli minuti partita dopo partita. Siamo contenti che sia riuscito ad avere una tenuta di 120 minuti, ma dobbiamo stare attenti, senza appesantire il ragazzo e cercare di sfruttarlo per quello che ci può dare”.

