Nazione: “Dodô vs Wesley, sfida brasiliana ad alta velocità in Roma-Fiorentina"

Corsia destra incandescente: due terzini offensivi a confronto tra spinta, ritmo e ambizioni di Nazionale

La sfida tra Roma e Fiorentina si accende soprattutto sulla corsia destra, dove si prospetta un duello ad alta intensità tra Dodô e Wesley. Un confronto tra due terzini offensivi, molto propensi alla spinta, che promette ritmo, velocità e continui ribaltamenti di fronte, in una gara che si preannuncia vibrante.

La situazione nasce anche dalle scelte di Gian Piero Gasperini, che ha dovuto ridisegnare la Roma per alcune assenze e cambi di ruolo: sulla fascia sinistra si sono alternati elementi come Angelino e Tsimikas, mentre Wesley è stato spesso adattato fuori posizione. Ora il brasiliano giallorosso si troverà di fronte proprio Dodô, in un incrocio che potrebbe attirare anche l’attenzione del CT del Brasile Carlo Ancelotti in ottica Mondiale.

Entrambi arrivano alla partita con motivazioni importanti: Wesley ha disputato una stagione discreta e cerca conferme, mentre Dodô, pur con un rendimento a tratti discontinuo, ha mostrato picchi di grande qualità. Con il contratto ancora da definire e il futuro aperto, il laterale viola vuole una serata di alto livello proprio nello scontro diretto con il rivale giallorosso. Lo riporta La Nazione.