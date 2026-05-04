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FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS A SINISTRA, BRESCIANINI IN MEDIANA. GUDMUNDSSON ANCORA FALSO NUEVE

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Roma. Le scelte di Vanoli e gli undici viola

A cura di Lisa Grelloni
04 maggio 2026 19:41
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS A SINISTRA, BRESCIANINI IN MEDIANA. GUDMUNDSSON ANCORA FALSO NUEVE - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma per la partita di Serie A contro la Roma. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, Piccoli e Fortini ancora fuori, rientrano Parisi e Gosens. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon

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