Il Messaggero riporta: "Tsimikas in dubbio per la Fiorentina, emergenza totale sulle fasce per la Roma"

Gasperini dovrà fare a meno pure di Tsimikas lunedì contro i viola oltre che a tanti altri assenti o in dubbio

Allarme sulle corsie laterali per la Roma in vista del posticipo di lunedì sera contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Kostas Tsimikas è in forte dubbio a causa di un affaticamento muscolare accusato durante l'ultima sessione a Trigoria; le sue condizioni verranno valutate last-minute, ma la sua presenza dal primo minuto è tutt'altro che scontata.

L'eventuale forfait del greco complicherebbe i piani di Gasperini, già costretto a rinunciare a Celik sulla stessa fascia. In caso di doppia assenza, il tecnico potrebbe affidarsi a Wesley e Rensch come esterni a tutta fascia. Per il resto, la formazione sembra delineata: davanti a Svilar agirà il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. A centrocampo, Pisilli è in vantaggio su Koné per affiancare Cristante, mentre sulla trequarti si va verso l'impiego di El Shaarawy (preferito a Dybala) e Soulé alle spalle dell'inamovibile Malen.

Emergenza totale invece sul fronte indisponibili: oltre allo squalificato El Aynaoui, Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Dovbyk, Ferguson e Pellegrini.