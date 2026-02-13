Batistuta invitato a Trigoria ma pensa alla Fiorentina: “Con Ranieri ho vinto la Supercoppa"

Gabriel Omar Batistuta è tornato a Trigoria su invito della AS Roma, riabbracciando il mondo giallorosso che lo ha consacrato campione d’Italia nel 2001. Accolto tra sorrisi e applausi, Batigol ha sal...

Gabriel Omar Batistuta è tornato a Trigoria su invito della AS Roma, riabbracciando il mondo giallorosso che lo ha consacrato campione d’Italia nel 2001. Accolto tra sorrisi e applausi, Batigol ha salutato squadra e dirigenti, confermando il suo legame speciale con la Capitale. Nessun ritorno alla Fiorentina per il mancato invito dalla società viola.

Queste alcune sue parole: Come ti senti a rivedere mister Ranieri, con cui hai vinto la Supercoppa Italiana del 1996?

“Milan-Fiorentina a San Siro, feci doppietta e alzammo il trofeo. Era la partita in cui dissi alla telecamera: “Irina, te amo””.

E poi la Supercoppa Italiana l’hai vinta anche con la Roma, nel 2001.

“Proprio contro la Fiorentina in finale, ma eravamo più forti. Vincemmo 3-0 e il primo gol lo segnò Vincent con un gran tiro da fuori area”.