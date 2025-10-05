Fiorentina-Roma è il derby di Bove: in attesa dell’ok dei medici e di una nuova sfida all’estero

Fiorentina – Roma gara in programma alle 15:00 è una partita sentita a Firenze ed una delle sfide di cartello della sesta giornata di serie A.

Match ricco di significati quello in programma tra poche ore al Franchi che è diventato un vero e proprio derby nel cuore di Edoardo Bove.

Come sottolineato dal Corriere Fiorentino, l’ex della sfida non sarà presente allo stadio per la sfida tra due squadre che hanno segnato in maniera indelebile il percorso agonistico del calciatore.

Da una parte la città in cui è nato e cresciuto, dall’altra Firenze, la città dove è “rinato due volte”.

E come non ricordare la scintillante prestazione di Bove nell’ultimo Fiorentina-Roma con il suo primo gol con la maglia viola e due assist per rilanciare in classifica la squadra viola allenata all’epoca da Raffaele Palladino.

Adesso Edo aspetta una nuova rinascita per tornare a fare quello che gli riesce meglio: giocare a pallone.

Il percorso è ancora lungo ma il calciatore intravede il traguardo in attesa dell’ok dei medici per ritornare ad intraprendere l’attività agonistica che gioco forza sarà lontana dall’Italia.

Gennaio non è cosi’ lontano e Bove aspetta una nuova sfida con Germania ed Inghilterra all’orizzonte e il sogno di poter tornare ad incantare sul rettangolo verde con Firenze e Roma scalfite nel suo cuore.