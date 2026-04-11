Infortunio per Pellegrini: c'è lesione. Il centrocampista è in dubbio per Roma-Fiorentina

La Roma vince 3-0 nell'anticipo del venerdì sera, ma perde Pellegrini per infortunio. Il Pisa invece vede la serie B sempre più da vicino

Lorenzo Pellegrini è stato costretto a uscire per infortunio durante l’intervallo di Roma-Pisa. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra e, per il centrocampista, è previsto uno stop di circa quattro settimane. Di conseguenza, dovrebbe saltare le prossime sfide contro Atalanta, Bologna e Fiorentina.