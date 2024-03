La cura De Rossi ha funzionato, adesso la Roma gioca a calcio e batte 4-0 il Brighton di De Zerbi

La Roma più bella fa 4 gol al Brighton di Roberto De Zerbi, tecnico rivelazione della Premier League entrato nel mirino delle grandi del continente, e si avvicina ai quarti di Europa League. Il protagonista della serata è Daniele De Rossi, capace di arginare la scioltezza di gioco dell’amico-rivale e del suo Brighton – a onor del vero privo di diversi titolari – e di travolgerlo con trame d’attacco rapide e letali. Il 4-0 finale parla chiaro, in attesa del secondo round De Rossi-De Zerbi giovedì prossimo. Ma una cosa, dopo la serata dell’Olimpico, è certa: la cura De Rossi funziona. Settima vittoria su dieci partite disputate (la terza con quattro reti) da quando siede sulla panchina giallorossa e la testa che ora tornerà al campionato in vista del match di domenica sera contro la Fiorentina. Ma quella sarà un’altra storia, perché ieri in campo si giocava l’Europa League, una competizione con la quale la Roma ha un conto aperto dopo la finale persa dello scorso anno. A partire dalla passata edizione, però, i giallorossi sono la formazione che ha vinto il maggior numero di gare nel torneo (12, almeno due in più di qualsiasi altra avversaria). l 4-0 nell’andata degli ottavi rilancia le ambizioni stagionali della Roma. Nel turno europeo i giallorossi erano chiamati ad una sfida difficile contro una squadra che da due anni sta stupendo in Premier League, e si sono presi tutta la posta. Merito della coppia Dybala e Lukaku, autori dei primi due gol al 14′ e al 43′ che hanno aperto le porte alla vittoria, ma anche di un centrocampo che ha retto i ritmi (ancora protagonista Paredes) e di una difesa ritrovata e compatta davanti ad uno Svilar in gran spolvero. Nella ripresa, poi, ci hanno pensato i gregari Mancini e Cristante a stendere il Brighton. Ma le luci della ribalta se le prende tutte ancora una volta Dybala. Per l’argentino è la prima rete della stagione in Europa, la quattordicesima dell’annata, ma soprattutto l’ottava con De Rossi in panchina. Ma a girare non è solo la Joya, bensì tutta la Roma che prima di tornare negli spogliatoi trova il 2-0 con Lukaku, bravo a sfruttare lo stop sbagliato di Dunk, segnando così il settimo gol dell’Europa League in otto partite disputate. Ora la Fiorentina, poi tra sette giorni in Inghilterra per chiudere la formalità del passaggio del turno. Lo scrive Tuttomercatoweb

