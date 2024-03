Ranieri attacca Bonaventura: “Stai zitto e pensa a giocare” con dito davanti alla bocca. Non una bella scena

Non è stata una bella scesa quella che è andata in onda sul finire della partita tra Ranieri e Bonaventura. Sul punteggio di 3-3 di Maccabi-Fiorentina, il difensore viola ha attaccato il centrocampista dicendo: “Stai zitto e gioca, pensa a giocare” con altre frasi incomprensibili prima e dopo. A vedere il video dell’accaduto, non si è trattato di un incitamento ma di un vero e proprio diverbio, cose certamente di campo, ma non una bella immagine di gruppo

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL MACCABI