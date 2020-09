Milik-Roma e Dzeko-Juventus è quasi fatta. I dettagli dello scambio

L’affare tra la Roma e la Juventus è quasi concluso. I due club devono fissare le visite mediche. Milik arriva alla Roma in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli per 25 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni a cinque milioni a stagione mentre l’attaccante Dzeko dalla Roma passa alla Juventus per 16 milioni e guadagnarà 7,5 milioni a stagione per due anni.

Fonte: Di Marzio