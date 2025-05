Immagini da brividi all’Olimpico: Bove in lacrime fa il giro del campo prendendosi gli applausi di tutti

Scene che toccano il cuore dall’Olimpico, infatti al termine della partita tra Roma e Fiorentina terminata per 1-0 in favore dei giallorossi Bove si è concesso un giro di campo. Il centrocampista viola infatti dopo i saluti tra le due squadre si è incamminato sotto la curva dei tifosi della Roma che intonavano cori per lui e applaudivano.

Bove lunga tutta la camminata non è riuscito a trattenere l’emozione e si è lasciato andare ad un pianto commosso e forse liberatorio, il tutto con entrambe le squadre a bordo campo ad osservare in religioso silenzio. Immagini veramente toccanti con i tifosi della Roma che hanno regalato un bellissimo omaggio ad un ragazzo che è soprattutto un figlio di Roma