Bufera Zaniolo ripreso in una locale a Roma mentre fumava una sigaretta

Il giocatore ex primavera della Fiorentina è stato immortalato in una discoteca a Roma.

Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato ripreso ieri sera da alcuni tifosi romanisti mentre si divertiva in una famosa discoteca a Villa Borghese. Una serata con i suoi amici prima di andare a Torino per giocare le ultime due partite di campionato con il Torino di mister Longo e la Juventus campione d'Italia con Sarri. Inoltre nei video messo sui social sembrerebbe che Zaniolo stesse fumando una sigaretta mentre si divertiva nel locale.

Questo il video virale di Zaniolo in discoteca su Twitter:

https://t.co/xgxoyrZ7Vg