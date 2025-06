Da Roma riportano: “Anche i giallorossi si interessano a Dodo, il terzino è l’alternativa a Wesley del Flamengo”

Anche la Roma si iscrive alla corsa per Dodo, infatti il terzino brasiliano della Fiorentina che ha un rapporto freddo con la dirigenza per la vicenda del rinnovo ha una nutrita schiera di squadre che lo vorrebbero ingaggiare. Oggi anche i giallorossi di Gasperini sembrano interessati al nazionale brasiliano e la notizia arriva proprio dalla Capitale con l’emittente ReteSport vicina al mondo della Roma che la rilancia per la prossima stagione.

I colleghi romani riportano di un interesse della società dei Friedkin per l’esterno destro della Fiorentina, ancora incerto sul suo futuro dopo il mancato rinnovo di questi mesi. La Roma è infatti alla ricerca di un laterale forte per il calcio di Gasperini e il brasiliano sarebbe la principale alternativa a Wesley del Flamengo, giocatore che i capitolini stanno trattando da giorni in un’operazione che ancora non è decollata. Motivo per cui iniziano a guardarsi intorno e il primo profilo allo studio è quello di Dodo.