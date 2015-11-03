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Notizie Wesley Fiorentina
Da Roma riportano: "Anche i giallorossi si interessano a Dodo, il terzino è l'alternativa a Wesley del Flamengo"
25 giugno 2025 14:03
Sun, Fiorentina su Wesley del Brugge. L'attaccante è attenzionato anche dall'Arsenal. Il costo...
06 dicembre 2018 12:27
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