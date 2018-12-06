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Sun, Fiorentina su Wesley del Brugge. L'attaccante è attenzionato anche dall'Arsenal. Il costo...

Nome nuovo per il reparto offensivo viola. Come riportato dal celebre giornale inglese Sun, il club viola avrebbe messo nel mirino Wesley, attaccante brasiliano classe 1996 in forza al Club Brugge. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 12:27
Sun, Fiorentina su Wesley del Brugge. L'attaccante è attenzionato anche dall'Arsenal. Il costo... -
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Nome nuovo per il reparto offensivo viola. Come riportato dal celebre giornale inglese Sun, il club viola avrebbe messo nel mirino Wesley, attaccante brasiliano classe 1996 in forza al Club Brugge. Il giocatore prima punta molto fisica e forte è seguita anche da club stranieri come Valencia e Arsenal

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