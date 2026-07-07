Il Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina ci ha provato per Celik, ma lui rimarrà a Roma"

Il terzino turco è stato sondato dai viola per le fasce laterali

Sulle corsie laterali, la dirigenza gigliata si prepara a una mezza rivoluzione sia in difesa che in attacco, considerando le possibili partenze di Dodô e Gosens. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, i viola hanno effettuato un sondaggio per il terzino turco Zeki Celik, rimasto svincolato a fine giugno. L'inserimento è però destinato a sfumare: nelle ultime ore l'entourage del giocatore ha trovato l'accordo definitivo con la Roma per il prolungamento del contratto, blindando la sua permanenza nella Capitale.