TMW: "Si ferma Zaragoza nella Roma. Per i giallorossi recuperati Dybala, Wesley e Manu Konè"

La Fiorentina affronterà la Roma nel posticipo di lunedì sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Questa sfida potrebbe dire tanto per la corsa europea e per il discorso salvezza

La Fiorentina affronterà la Roma nel posticipo di lunedì sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Questa sfida potrebbe dire tanto per la corsa europea e per il discorso salvezza. La Viola arriva con l'assenza pesante della punta azzurra Moise Kean, a cui sono stati concessi quattro giorni di 'congedo' per la nascita del suo secondo figlio, mentre per i giallorossi mancherà sicuramente l'esterno spagnolo Bryan Zaragoza, fermato ieri da un'infiammazione al ginocchio dopo la seduta di allenamento. Buone notizie però per il tecnico Gian Piero Gasperini, che recupera Wesley, Dybala e il centrocampista Manu Konè. Proseguono i rispettivi programmi di recupero invece per Pellegrini e Dovbyk. Lo riporta TMW