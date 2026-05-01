Dodò-Fiorentina rinnovo in stallo. Nazione: “Roma su di lui. Gasperini lo allenerebbe volentieri”

Poche sensazioni positive nella direzione del suo rinnovo

In campo , intanto, ci saranno gli altri due viola che sono finiti sul radar della Roma targata Gasp. Cominciamo da Dodo. Esterno di copertura e di spinta, in affanno in questa stagione disastratata della Fiorentina, il brasiliano è sicuramente un giocatore che Gasp allenerebbe volentieri e al quale consegnerebbe la corsia di destra della sua squadra. Poi, al netto delle questione tecnico-tattiche, di sicuro c'è che il contratto in scadenza e le poche sensazioni positive nella direzione del suo rinnovo, Dodo è un giocatore che può concretamente essere al centro di situazioni di mercato alla fine del campionato. E la Roma sarebbe una di queste situazione. Lo riporta La Nazione.