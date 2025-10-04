Fiorentina quasi al completo contro la Roma: Sohm unica defezione nel centrocampo di Pioli
La lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita contro la Roma valida per la sesta giornata di serie A
Sarà una sfida sfida delicatissima per la Fiorentina quella in programma al Franchi domani contro la Roma.
Viola quasi al completo con il solo Sohm assente nella lista dei convocati diramati dal club.
Ecco la lista dei calciatori disponibili per la partita contro la Roma:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) VITI Mattia
FONTE: ACFFIORENTINA.COM