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Fiorentina quasi al completo contro la Roma: Sohm unica defezione nel centrocampo di Pioli

La lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita contro la Roma valida per la sesta giornata di serie A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2025 19:42
Fiorentina quasi al completo contro la Roma: Sohm unica defezione nel centrocampo di Pioli - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sarà una sfida sfida delicatissima per la Fiorentina quella in programma al Franchi domani contro la Roma.
Viola quasi al completo con il solo Sohm assente nella lista dei convocati diramati dal club.
Ecco la lista dei calciatori disponibili per la partita contro la Roma:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) VITI Mattia

FONTE: ACFFIORENTINA.COM

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