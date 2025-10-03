Bucchioni duro su Gudmundsson: “Non ha personalità, è un anno che non rende con la Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per commentare la prova di ieri della Fiorentina in Conference: “In queste situazioni bisogna prendere quello che c’è di buono e la speranza è che serva per ripartire e che aiuti lo spogliatoio perché vincere è sempre importante e ti aiuta ad andare avanti soprattutto a livello psicologico perché molti avevano iniziato a credere di essere anche scarsi. Sul piano calcistico ho iniziato a vedere qualcosa come nei movimenti, ad esempio Dzeko ha fatto un’opera di raccordo che mancava finora e mi sembra che la squadra abbia accompagnato maggiormente.”

Su Fagioli: “Non ha la personalità adesso per gestire il centrocampo, magari gli manca un po’ di autostima e non è uscito dal momento tosto che ha vissuto a livello personale, chiaramente non è libero di testa e va recuperato mentalmente.”

Sulla Roma: “Se il gruppo è coeso, voglio vedere una reazione di carattere con i giocatori che devono dimostrare molto contro un avversario fortissimo che punta ad arrivare in Champions. Il campionato è iniziato e ora ci vogliono i fatti, ma non farei tanto disfattismo anzi voglio guardare con fiducia il futuro.”

Sugli attaccanti: “Non abbiamo ora i meccanismi per reggere due punte perché andiamo in minoranza nel mezzo, adesso ne dobbiamo mettere una e poi mettere gente capace di fare la doppia fase tornando a dare una mano indietro quando non abbiamo la palla. La Roma è forte a centrocampo ed è equilibrata, quindi non andrei minimamente all’attacco e starei più coperto per avere più equilibrio cercando ancora l’identità.”

Su Gudmundsson: “Mi preoccupa perché è lo stesso dell’anno scorso, un giocatore che non è mai entrato in sintonia con l’ambiente e non capisco cosa ci sia venuto a fare perché non ha mai reso. C’è da domandarsi se il riscatto è stato giusto e forse a Genova ha azzeccato solo la stagione.”

Su Dodo: “Lui voleva andarsene e gioca senza concentrazione, a volte eccede per far vedere che è bravo. Ora sta sbagliando tanto anche tecnicamente, non so cosa aspettarmi e temo che sarà così tutto l’anno. Lo vedo superficiale.”