Il Messaggero riporta: "Il sogno della Roma sulle fasce è Dodo, Gasperini spinge per il brasiliano"

I giallorossi vorrebbero prendere l'esterno brasiliano in forza alla Fiorentina

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma sta pianificando un restyling sulle corsie esterne, con due profili in cima alla lista per la fascia destra. Il grande obiettivo è Dodô: il brasiliano della Fiorentina potrebbe infatti diventare un'opportunità di mercato concreta, dato che le trattative per il suo rinnovo sono attualmente in fase di stallo e il contratto si avvicina alla scadenza.

Come opzione secondaria resta vivo il nome di Belghali dell'Hellas Verona. I contatti, già avviati durante la sessione invernale, erano stati congelati a causa della sua partecipazione alla Coppa d'Africa, con l'impegno di riaggiornarsi a fine stagione; sul talento scaligero, però, si registra anche l'interesse di Inter e Juventus.

Per quanto riguarda il binario opposto, l'attenzione del club giallorosso è rivolta a Fortini e Carlos Augusto. Mister Gasperini (indicato come tecnico della Roma in questo scenario) attende rinforzi urgenti, considerando che, oltre a Tsimikas e al probabile addio di Angeliño, è prevista la partenza di Celik, il cui contratto non verrà prolungato.

Proprio sul fronte Celik, arrivano notizie rassicuranti dall'infermeria: gli esami hanno escluso lesioni al flessore della coscia destra, permettendogli di essere regolarmente a disposizione per il match di lunedì contro la Fiorentina. Sarà una sfida interessante sulle fasce, dove il turco incrocerà Wesley, mentre Dodô agirà sul fronte opposto: chissà che nella prossima stagione non possano ritrovarsi tutti insieme a Trigoria.