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Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni”

Ancora fermo ai box Piccoli

A cura di Lisa Grelloni
04 maggio 2026 08:48
Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Negli ultimi giorni soprattutto Parisi e Gosens hanno accelerato per mettersi a disposizione del tecnico ritrovando anche la convocazione ma solo il tedesco può sperare di ritrovare una maglia da titolare, quanto a Piccoli invece, nemmeno convocato, si attenderà il rientro in gruppo nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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