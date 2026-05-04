Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni”
Ancora fermo ai box Piccoli
A cura di Lisa Grelloni
04 maggio 2026 08:48
Negli ultimi giorni soprattutto Parisi e Gosens hanno accelerato per mettersi a disposizione del tecnico ritrovando anche la convocazione ma solo il tedesco può sperare di ritrovare una maglia da titolare, quanto a Piccoli invece, nemmeno convocato, si attenderà il rientro in gruppo nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.