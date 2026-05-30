Corriere dello Sport controcorrente: "Solomon via dalla Fiorentina, niente 7 milioni per il riscatto"

Parole agente? Da capire se è una notizia o una critica al modus operandi dei dirigenti viola

Manor Solomon se ne andrà dalla Fiorentina. Il club viola ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto da 7 milioni di euro presente nell’accordo stipulato a gennaio col Tottenham. Il giocatore ha già salutato i tifosi e la società attraverso un post pubblicato sui canali social, eppure il suo procuratore, Gilad Katzav, ha curiosamente aperto alla possibilità che rimanga a Firenze. Queste le dichiarazioni di Katzav a 5onAir - The Newsroom: «Manor ha fatto un post per chiudere la stagione trascorsa con la Fiorentina, però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguirà a Firenze». Da capire se si tratti di una notizia o di una semplice, e più probabile, critica al modus operandi dei dirigenti viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.