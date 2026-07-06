Corriere dello Sport: “Dragusin può arrivare per le visite mediche già oggi. Poi andrà al Viola Park”

La Fiorentina ha piazzato il colpo Dragusin: in caso di riscatto contratto fino al 2031

La Fiorentina ha preso Dragusin. Fabio Paratici piazza il secondo colpo dopo Viery, ancora in difesa e con un centrale protagonista nelle ultime due stagioni al Tottenham in Premier League, quindi il ds viola è andato a prenderlo in quella che è stata casa sua fino a gennaio prima di rispondere sì a Commisso e a Firenze.

Radu Dragusin arriva al Viola Park dietro esborso complessivo di diciannove milioni, suddiviso in 1,5 di prestito oneroso e 17,5 di riscatto obbligato a giugno 2027 al raggiungimento del 60 per cento di presenze sulle trentotto partite totali di campionato.

Tutto ciò, dopo le visite mediche (forse già oggi) per trasformare l'accordo verbale raggiunto ieri tra i dirigenti delle due società in firme sui contratti e dare il via libera al trasferimento del calciatore rumeno classe 2002, con scadenza che la prossima estate passerà dal 2030 al 2031. Lo scrive il Corriere dello Sport.