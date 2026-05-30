Gazzetta svela: "Rescissione di Grosso? È ai dettagli, pronto il biennale da 1,2 milioni a stagione"

Manca l'ufficialità per la risoluzione

Manca l’ufficialità per la risoluzione fra Fabio Grosso e il Sassuolo, ma la strada è tracciata. Ieri le parti stavano definendo gli aspetti burocratici dopodiché, con la garanzia della rescissione con i neroverdi, la Fiorentina metterà nero su bianco un biennale da 1,2 milioni a stagione per Grosso. Oggi scade l’opzione (che non verrà esercitata) per il prolungamento di Vanoli il cui contratto scadrà il 30 giugno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.