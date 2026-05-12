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Vanoli da 6,5. Nazione: “Diamo a Paolo quel che è di Paolo. Ha fatto quello che gli era stato chiesto”

"La sua squadra si è tolta dal fosso nel quale era infilata. Missione compiuta"

A cura di Lisa Grelloni
12 maggio 2026 09:38
Vanoli da 6,5. Nazione: “Diamo a Paolo quel che è di Paolo. Ha fatto quello che gli era stato chiesto” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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La Nazione oggi in edicola, ha dato un bel 6,5 alla stagione di Paolo Vanoli: “Diamo a Paolo quello che è di Paolo: ha fatto quello che doveva e dunque un buon lavoro. Gli era stato chiesto da Rocco di salvare la squadra e lui ha eseguito in una situazione difficile, dovendo mettere mano non solo a questione tecniche, ma anche all'ambiente. E non era facile.

La sua squadra non ha giocato un gran calcio, anzi. Ma si è tolta dal fosso nel quale era infilata. Forse ha impiegato più tempo del previsto a cambiare, passando alla difesa a quattro, ma ha avuto il merito di togliere dalla nattalina Parisi e rilanciarlo in una posizione non sua e, soprattutto, quella di convincere (mentalmente) Fagioli di poter essere il centro nevralgico del gioco viola. A questo va aggiunto l'incoronamento definitivo di De Gea come leader dello spogliatoio. Insomma, missione compiuta”.

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