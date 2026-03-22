Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce

Una Fiorentina con un grande cuore acciuffa il pareggio al Franchi

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 20.45 affronterà l'Inter di Chivu. Viola che hanno due risultati utili su tre, l'obiettivo è allungare sulla Cremonese che attualmente si trova a -1 e con lo scontro diretto perso allo Zini. Inter invece che vuole avvicinarsi sempre più allo Scudetto.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d'inizio è l'Inter. Al 1' Inter subito avanti al Franchi, cross dentro di Barella svetta Pio Esposito che si trova completamente solo in area. Al 4' ancora nerazzurri pericolosi con Thuram che mette dentro un pallone velenoso. Al 5' Fagioli lancia per Gosens che mette il pallone dentro sul quale arriva Kean ma non riesce nella conclusione vincente. Al 7' Barella segna ma è in offside, il risultato resta sull'1-0 Inter. Al 16' Kean prova a calciare dalla distanza, chiude Sommer. Al 19' Barella per Pio Esposito che prova il diagonale che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 20' Dodò crossa dentro, svetta Gudmundsson che di testa la pizza ma non trova la porta. Al 27' Gudmundsson mette il pallone dentro, chiude tutto Bisseck. Al 29' Brescianini mette un pallone sul secondo palo, Kean non trova l'impatto giusto per il gol da due passi. Al 31' lancio per Parisi che trova Sommer a fare da scudo con il corpo. Al 33' sinistro violento di Dimarco, si immola Brescianini. Al 37' filtrante di Kean per Ndour che viene anticipato da Sommer. Al 38' Fagioli calcia, la palla deviata si impenna, Kean trafigge Sommer ma è in posizione di fuorigioco, l'Inter resta avanti. Al 41' giallo per Calhanoglu. Al 44' ammonito anche Carlos Augusto.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione subito un cambio per l'Inter, fuori Carlos Augusto, dentro Acerbi. Al 48' tiro-cross di Dodò che finisce tra le braccia di Sommer. Al 51' cross dentro di Calhanoglu, colpisce di testa Akanji senza trovare lo specchio. Al 54' chiusura di Bisseck sulla progressione di Brescianini. Al 55' ammonito Brescianini. Al 59' cross dentro di Dimarco sul quale svetta Thuram ma colpisce male la sfera. Al 60' giallo per Ndour. Al 62' ammonito anche Barella. Al 65' giallo per Kean. Al 68' dentro Bonny e Frattesi, fuori Calhanoglu e Thuram. Al 68' dentro Harrison, fuori Parisi. Al 71' Sommer si allunga sul diagonale di Ndour. Al 73' conclusione di controbalzo di Fagioli che finisce sul fondo. Al 77' la Fiorentina acciuffa l'1-1! Fagioli allarga per Gudmundsson, Sommer para ma lascia il pallone lì, tap-in vincente di Ndour. All'80' giocata di Ndour che mette il pallone dentro per Gudmundsson che colpisce il pallone di stinco. All'82' Harrison calcia a giro, palla di poco sul fondo. All'82' fuori Barella dentro Sucic. All'85' fuori Kean, al suo posto Piccoli. Nell'inter fuori Dumfries, dentro Luis Henrique. All'88' Fagioli calcia senza trovare la porta. Al 91' doppio cambio Fiorentina, fuori Fagioli e Gudmundsson dentro Fabbian e Comuzzo. Al 92' Akanji calcia, De Gea fa buona guardia. Al 94' super parata di De Gea sul tiro di Pio Esposito.