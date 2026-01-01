Anno nuovo, vita nuova (dicevano). Ecco il proverbio che la Fiorentina deve seguire alla lettera per salvarsi

“Anno nuovo, vita nuova” è questo il proverbio che dovrà seguire alla lettera la Fiorentina per raggiungere una salvezza che giornata dopo giornata si sta sempre più complicando. L’inizio di un nuovo anno porta con sé tanta voglia e determinazione per cambiare tutte le cose che non vanno nel modo giusto. L’auspicio dei tifosi viola è quello che ci sia un netto cambio di rotta, dalla proprietà ai calciatori, passando per la dirigenza, affinché il 2026, l’anno del tanto agognato centenario, non si trasformi in un incubo.

Fabio Paratici ufficialmente non è ancora il nuovo Head of Football della Fiorentina poiché sta risolvendo le ultime questioni burocratiche con il Tottenham. Il dirigente ex Juve è “l’uomo di calcio” che mancava ai viola dopo l’addio del ds Daniele Pradè. Nonostante la firma non ancora arrivata, Paratici sta già lavorando al mercato gigliato, il tempo è prezioso e c’è una permanenza in Serie A da inseguire.

La Fiorentina ha bisogno di svoltare e per provare a farlo deve trovare delle nuove soluzioni. Il piano di Paratici per questa sessione invernale è piuttosto chiaro ed allo stesso tempo ambizioso, servono minimo cinque-sei innesti da mettere agli ordini di Paolo Vanoli: uno/due difensori, uno/due centrocampisti e uno/due esterni offensivi. Una delle lacune evidenziate in questa prima metà di stagione dai viola riguarda il centrocampo, troppo fragile, fatica a macinare gioco ed allo stesso tempo ad arginare le idee degli avversari. Il tecnico varesino poi, qualche tempo fa, ha anche evidenziato la mancanza di esterni d’attacco in rosa fondamentali per dare ulteriori opzioni alla squadra. Calciatori in entrata quindi sì, ma ce ne saranno (prima) molti in uscita, è questo il diktat e non va escluso l’addio “a sorpresa” di qualche titolare.

Ieri è arrivato inaspettatamente un botto di Capodanno, Paratici allo scadere del 2025 ha piazzato il primo colpo di mercato. Si tratta di Manor Solomon, esterno d’attacco classe 1999 di proprietà del Tottenham, che ha chiuso in anticipo il suo prestito al Villarreal. Domani si apriranno ufficialmente le porte del calciomercato. Per la Fiorentina questa si presenta come un’opportunità da cogliere al volo quasi come se fosse una “manna dal cielo”.