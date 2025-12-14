Fiorentina, che incubo! La doppietta di Orban mette al tappeto i viola, il Verona vince 2-1

Non basta l'autogol a riaccendere la Fiorentina. Disastro totale

La Fiorentina oggi alle ore 15 ospita all'Artemio Franchi di Firenze l'Hellas Verona, scontro salvezza dunque tra le due squadre gemellate. La Viola è ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

PRIMO TEMPO- È la Fiorentina di Vanoli a toccare il primo pallone della gara. Al 5’ fiammata del Verona che va vicina all’1-0 con Bernede che colpisce la traversa. Al 18’ occasione per la Fiorentina. Fagioli in profondità per Kean che la fa rimbalzare il pallone e calcia con il sinistro, palla di poco alta. Al 28’ palla lunga ancora una volta di Fagioli per Kean che calcia di destro ma trova Montipò che gli dice di no. Al 34’ Giovane costretto a lasciare un campo per un problema accusato alla caviglia destra, al suo posto Orban. Al 36’ giallo per Gudmundsson che intervenuto per interrompere la ripartenza degli scaligeri. Al 38’ sassata di Mandragora, Montipò fa buona guardia. Al 39’ giallo per Al Musrati. Al 42’ contropiede perfetto dell’Hellas Verona, Fiorentina totalmente sorpresa, Orban calcia sul primo palo e trafigge De Gea.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione, dentro Gagliardini, fuori Niasse. Al 48’ colpo di testa di Ranieri sulla seconda palla che si stampa sulla traversa. Al 52’ Dodò calcia ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Al 57’ Fagioli calcia da fuori area, Montipò spedisce palla in corner. Al 61’ dentro Fortini e Richardson, fuori Mandragora e Ranieri. Al 62’ Orban spreca il raddoppio per il Verona. Al 66’ Kean anticipa Montipò con la punta del piede ma non trova la porta. Resta avanti il Verona. Al 68’ fuori Sohm, dentro Dzeko. Al 69’ la Fiorentina trova l’1-1! Kean calcia, Montipò chiude ma la spedisce sui piedi del difensore del Verona che fa autogol. Al 75’ doppio cambio Verona, dentro Serdar e Valentini, fuori Al Musrati e Frese. Al 78' sassata di Gagliardini, De Gea mette palla in corner. All'87' dentro Viti e Ndour per Fagioli e Dodò. Al 93' Bernede dentro per Orban che arriva sul primo palo e batte De Gea, 2-1 Verona al Franchi.