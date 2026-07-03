Koleosho perfetto per Grosso, la Fiorentina spinge per piazzare il colpo. Prima del 9 l’arrivo al Viola Park?

L’ala offensiva italiana corrisponde all’identikit di talento ricercato da Paratici

Quello di Luca Koleosho è sicuramente l’identikit perfetto per Fabio Paratici, poiché il ds della Fiorentina è alla ricerca di giovani italiani, già con esperienza (anche) internazionale alle spalle per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. L’ex allenatore del Sassuolo ha nel 4-3-3 il suo modulo preferito, giocando con le ali dunque, le caratteristiche di Koleosho sono quelle di cui ha bisogno.

Il gioiello di punta della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, è un esterno alto, che può essere utilizzato su entrambe le fasce, anche se, essendo destro, predilige partire a sinistra. Tra le sue principali doti spicca senza ombra di dubbio il dribbling, essendo rapido, con le difese non schierate può rivelarsi particolarmente efficace. Potendo rientrare quando gioca a sinistra, per calciare con il suo piede forte, il destro, dovrebbe migliorare in termini di gol, è proprio quest’ultimo l’aspetto sul quale Grosso dovrà lavorare maggiormente per trasformarlo in un’ala offensiva letale per gli avversari.

Dopo giorni di stallo, in cui la trattativa sembrava essersi arenata, oggi è arrivato qualche spiraglio di luce per la dirigenza gigliata. Secondo Sky Sport, nelle ultime ore, si cerca l’intesa totale tra la Fiorentina ed il Burnley che sembra orientato ad accettare l’offerta da 11 milioni presentata dal club gigliato. Koleosho potrebbe quindi potenzialmente arrivare a Firenze prima dell’inizio del ritiro estivo, fissato per il 9 di luglio al Viola Park.