A Comuzzo risponde Nkunku, Fiorentina-Milan finisce 1-1. Traversa al 97’ di Brescianini

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 15 affronterà il Milan di Max Allegri all’Artemio Franchi di Firenze. Viola a caccia di punti per continuare nella corsa salvezza, rossoneri che vogliono restare ancorati alla zona Champions.

PRIMO TEMPO- Al 3’ buona trama di gioco della Fiorentina, Dodò sterza verso il centro del campo, poi passa il pallone allargando su Gosens che calcia, tiro violento ma fuori dallo specchio. Al 6’ Gudmundsson mette un pallone dentro sul quale Gosens non riesce ad arrivare, c’è Maignan. All’8’ cross dentro di Ndour sul quale nessuno riesce ad intervenire. All’11’ De Gea esce su Pulisic, il portiere spagnolo resta a terra, interviene lo staff medico. Dopo lo spavento, si rialza De Gea. Al 17’ giocata di Pulisic, lo statunitense si allarga e calcia colpendo l’esterno della rete, Gosens finisce per chiudere contro il palo. Al 21’ Pulisic si presenta davanti a De Gea che chiude lo specchio della porta. Al 22’ cross dentro di Ricci svetta Gabbia, De Gea risponde presente. Al 26’ Pulisic calcia, palla fuori dallo specchio. Al 31’ giallo per proteste a Kean. Al 36’ Gudmundsson recupera alto un pallone e calcia addosso al difensore rossonero. Al 40’ cross dentro di Parisi per Ndour che non riesce a colpire nel modo giusto il pallone. Al 47’ rosso per proteste a Vanoli.

SECONDO TEMPO- Fiorentina che ha iniziato nel modo giusto la seconda frazione. Al 51’ Parisi calcia dalla distanza, pronto Maignan. Al 53’ giallo per Estupinan. Al 55’ Dodò calcia dalla distanza, palla deviata in corner. Al 56’ Gosens svetta sul calcio d’angolo ma trova Maignan. Al 59’ Kean si lancia e mette dentro, non arriva Gudmundsson sul secondo palo. Al 59’ triplo cambio Milan, fuori Jashari, Fullkrug ed Estupinan dentro Leao, Bartesaghi e Rabiot. Al 62’ Dodò dentro per Gosens che colpisce il pallone di testa, c’è Maignan. Al 63’ fuori Loftus-Cheek, dentro Fofana. Al 64’ Ndour calcia, palla deviata in angolo. Al 65’ fuori Mandragora al suo posto Brescianini. Al 66’ Fiorentina avanti! Corner dentro, svetta Comuzzo, palo-gol! Al 73’ Parisi calcia sul primo palo trovando Maignan. Al 74’ fuori Pavlovic, al suo posto Nkunku. Al 75’ Parisi per Brescianini che si inserisce e calcia la senza trovare lo specchio della porta. Al 79’ Parisi mette dentro per Gudmundsson che non riesce a calciare in porta. All’80’ giallo per Fagioli. All’82’ fuori Gosens, Gudmundsson e Parisi, dentro Ranieri, Fortini e Solomon. All’84’ giallo Rabiot. All’88’ Ricci calcia dalla distanza, palla che si spegne sul fondo. Al 90’ Nkunku trova la rete dell’1-1. Al 91’ fuori Ndour, dentro Sohm. Al 94’ giallo per Fofana. Al 96’ la traversa nega la gioia del gol a Brescianini. Poi Maignan interviene su Kean.