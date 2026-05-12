Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo”

Due giorni di riposo per la Fiorentina, m non per Kean

Due giorni di riposo con la Fiorentina che si ritroverà al Viola Park da domani pomeriggio. In vista della sfida con la Juventus - che si giocherà domenica alle 12.30 - l'unico al lavoro già stamani sarà Moise Kean. Doppia seduta in programma per il centravanti, che da domani in avanti punta ad aggregarsi ai compagni per esserci allo Stadium. Ci tiene in modo particolare a scendere in campo nelle ultime due gare stagionali (contro la sua ex squadra e contro Palladino, il tecnico che lo ha valorizzato più di tutti) e farà di tutto per riuscirci anche se ormai per la Fiorentina - almeno a livello di classifica - conteranno poco.

L'imperativo adesso è quello di evitare figuracce come accaduto all'Olimpico contro la Roma e magari provare a togliersi una soddisfazione. Vanoli valuterà la condizione generale del gruppo anche se ormai l'emergenza infortuni è alle spalle. Le scelte per gli ultimi due impegni non mancheranno. Lo riporta La Nazione.