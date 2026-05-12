Labaro Viola

Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo”

Due giorni di riposo per la Fiorentina, m non per Kean

A cura di Lisa Grelloni
12 maggio 2026 09:33
Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo” - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
Condividi

Due giorni di riposo con la Fiorentina che si ritroverà al Viola Park da domani pomeriggio. In vista della sfida con la Juventus - che si giocherà domenica alle 12.30 - l'unico al lavoro già stamani sarà Moise Kean. Doppia seduta in programma per il centravanti, che da domani in avanti punta ad aggregarsi ai compagni per esserci allo Stadium. Ci tiene in modo particolare a scendere in campo nelle ultime due gare stagionali (contro la sua ex squadra e contro Palladino, il tecnico che lo ha valorizzato più di tutti) e farà di tutto per riuscirci anche se ormai per la Fiorentina - almeno a livello di classifica - conteranno poco.

L'imperativo adesso è quello di evitare figuracce come accaduto all'Olimpico contro la Roma e magari provare a togliersi una soddisfazione. Vanoli valuterà la condizione generale del gruppo anche se ormai l'emergenza infortuni è alle spalle. Le scelte per gli ultimi due impegni non mancheranno. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok