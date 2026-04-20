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FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Lecce. Ecco gli undici viola

A cura di Lisa Grelloni
20 aprile 2026 19:45
FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle 20.45 allo stadio Via del Mare per la partita di Serie A contro il Lecce. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, Parisi e Fortini ancora fuori per infortunio, rientra Brescianini che ha recuperato. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson

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