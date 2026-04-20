FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Lecce. Ecco gli undici viola
A cura di Lisa Grelloni
20 aprile 2026 19:45
La Fiorentina scende in campo alle 20.45 allo stadio Via del Mare per la partita di Serie A contro il Lecce. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, Parisi e Fortini ancora fuori per infortunio, rientra Brescianini che ha recuperato. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson