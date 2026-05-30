Nazione: "Capparella sarà l'allenatore della Primavera. Subito Supercoppa e poi Youth League"

Con ogni probabilità, il mister dell'U-18 andrà in Primavera

Quella da poco andata in archivio è stata una stagione storica per il settore giovanile della Fiorentina. Oltre allo scudetto della Primavera (che mancava dal 1983) nei mesi scorsi si era interrotto anche il tabù del Torneo di Viareggio, con la formazione Under-18 che nella finale del 23 marzo con il Rijeka aveva vinto la sua nona Coppa Carnevale che mancava dal 1992.

Un percorso trionfale, quello dei viola al Viareggio, reso possibile grazie al lavoro del tecnico Marco Capparella (che aveva già raggiunto la finale l'anno prima): sarà lui, a meno di sorprese, il sostituto di Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera a partire da agosto. A settembre il primo impegno di cartello, ovvero la finale di Supercoppa con l'Atalanta, a ottobre il debutto in Youth League. Lo riporta La Nazione.