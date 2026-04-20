Tiago Gabriel risponde alla perla di Harrison, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. I Viola salgono a 36 punti

La Fiorentina resta a +8 sul terzultimo posto

La Fiorentina scende in campo alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare per la partita di Serie A contro il Lecce. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, Parisi e Fortini ancora fuori per infortunio, rientra Brescianini che ha recuperato.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina di Vanoli. All’8’ destro di Coulibaly che si inserisce, conclusione che si spegne sull’esterno della rete. All’11’ primo cambio in casa Fiorentina, fuori Gosens per infortunio muscolare, al suo posto Balbo. Al 18’ che brivido per la Fiorentina sul colpo di testa di Cheddira, salva Fagioli di testa sulla linea. Primi 20’ di sofferenza per la Fiorentina, soprattutto sulla fascia sinistra sulla quale ha maggiormente spinto la squadra salentina. Al 29’ Mandragora calcia dalla distanza di sinistro, parata sicura di Falcone. Al 30’ Fiorentina avanti! Mandragora per Harrison che calcia a giro, che perla per l’1-0 Viola! Primo gol in maglia viola per il calciatore inglese. Al 38’ Fiorentina vicina al raddoppio. Harrison aspetta l’arrivo di Dodò che mette dentro per Piccoli che non riesce a trovare l’impatto giusto con il pallone, sfera che si spegne sul fondo. Al 44’ cross dentro di Balbo per Mandragora che si era inserito, colpo di testa che finisce tra le braccia di Falcone. Al 45’ Fagioli scivola, Ngom calcia ma troppo debolmente. Dopo 4’ di recupero si chiude la prima frazione con la Fiorentina avanti 1-0.

SECONDO TEMPO- Inizia il secondo tempo con il primo possesso per il Lecce di Di Francesco. Al 52’ la Fiorentina si salva, Lecce pericoloso con Coulibaly. Al 54’ Coulibaly calcia ma trova la deviazione di Pongracic. Il Lecce ha aumentato l’intensità. Al 56’ triplo cambio per il Lecce, dentro Stulic, Gandelman e Banda, fuori N’Dri, Ngom e Cheddira. Al 60’ fuori Gudmundsson, dentro Solomon. Al 62’ giallo per Pierotti. Al 64’ Gandelman impensierisce la difesa viola, Ranieri di testa mette in angolo. Al 65’ destro secco di Ramadani, palla fuori dallo specchio. Lecce che ha aumentato i giri del motore, la Fiorentina prova a difendersi per poi ripartire. Al 70’ Banda sposta e calcia, gran parata di De Gea. Al 71’ corner battuto dentro, Tiago Gabriel di testa passa davanti a Ndour e segna l’1-1. Al 72’ ammonito Veiga. Al 73’ Fagioli dentro per Ndour che colpisce il pallone di testa senza trovare lo specchio. Al 75’ altra occasione per il Lecce, Pierotti calcia senza trovare la porta. Al 79’ triplo cambio per la Fiorentina, dentro Fabbian, Fazzini e Brescianini, fuori Ndour, Fagioli e Harrison. Giallo per Pongracic. All’80’ Stulic colpisce il pallone di testa, palla fuori. All’82’ giallo per Fazzini. All’84’ fuori Gallo, al suo posto Ndaba. Al 91’ giallo per Solomon. Dopo 5' arriva il triplice fischio di Maresca, Lecce-Fiorentina finisce 1-1.