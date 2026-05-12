Kean da 4,5. Nazione: “Ripartire da lui o no? A queste condizioni no ma deciderà Fiorentina e mercato”

Per La Nazione il centravanti è stato il peggiore in questa stagione

In questa stagione per La Nazione il peggiore è stato Kean con un 4,5 in pagella: “Da 25 a 9 gol nello spazio di una stagione. Infortuni, problemi, anche poche presenze per l'attaccante che in nazionale è stato protagonista. In altre parole lo specchio della stagione gigliata. Magari le attenuanti non sono mancate, cosi come il contributo. L'interrogativo più grande per la prossima stagione. Ripartire da lui o no? A queste condizioni no, ma deciderà la società e forse, il mercato”.