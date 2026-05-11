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Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?"

Da capire anche davanti a quale tipo di proposta il bomber possa vacillare

A cura di Lisa Grelloni
11 maggio 2026 12:05
Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?" - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il futuro di Kean e di Gud. Con Moise si parlerà per capire quale possa essere la sua reale volontà e davanti a quale tipo di proposta, Kean possa vacillare. Il problema potrebbe essere un altro: chi, oggi, per il cartellino di Moise potrebbe presentarsi con una proposta di almeno 50 milioni? Lo scrive La Nazione.

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