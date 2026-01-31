La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 18 è ospite allo Stadio Maradona del Napoli di Antonio Conte. La squadra gigliata deve calarsi nel migliore dei modi nella lotta salvezza o la permanenza in Serie A partita dopo partita si fa più complicata. In campionato la Fiorentina è reduce dal ko casalingo contro il Cagliari ed in Coppa Italia è uscita in settimana dopo la sconfitta al Franchi con il Como. In tribuna il neo presidente gigliato Joseph Commisso e sua madre Catherine.

Dal Rocco B. Commisso Viola Park negli ultimi due giorni sono arrivate notizie confortanti con il recupero di Dodò e di Mandragora, ma non solo anche con il rientro di Piccoli (uscito per infortunio nell’ultima partita contro i lariani) e di Kean che torna tra i convocati sebbene sia ancora alle prese con un infortunio alla caviglia.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il Napoli di Conte. Al 9’ Gutierrez calcia dalla distanza, palla che si spegne sul fondo. All’11’ lancio lunghissimo di Meret, Vergara arriva a grande velocità da dietro, si presenta davanti a De Gea ed insacca il pallone alle sue spalle, 1-0 Napoli al Maradona. Al 17’ Spinazzolq crossa sul secondo palo dove arriva McTominay che tenta la rovesciata, palla fuori. Al 20’ stop e tiro di Vergara, Pongracic mura, palla in corner. Al 23’ Napoli vicino al 2-0, Comuzzo prova a spedire il pallone fuori ma colpisce il palo, poi il pallone torna su di lui che svetta la minaccia. Al 25’ punizione di Fagioli, Piccoli colpisce il pallone di testa, palla che si stampa sul palo. Fiorentina sfortunata. Al 25’ Gudmundsson calcia di testa, Meret salva il Napoli. Resta a terra Di Lorenzo costretto ad uscire in barella per un problema al ginocchio, al suo posto entra Olivera. Aumenta i giri la Fiorentina. Al 39’ buona azione personale di Elmas, bravo Brescianini. Al 39’ McTominay calcia, De Gea chiude. Al 41’ Hojlund calcia di sinistra, palla sull’esterno della rete. Al 44’ giallo per Fabbian. La Penna manda tutti negli spogliatoi dopo 5′ di recupero.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione Vanoli mette fuori Fabbian, al suo posto Mandragora. Al 47’ Mandragora calcia leggermente larga la punizione. Al 49’ il Napoli raddoppia subito. Gutierrez calcia e trafigge De Gea che si allunga ma non riesce a trovare il pallone. Al 52’ Mandragora calcia di controbalzo dalla distanza, palla alta. Al 54’ giallo per Buongiorno. Al 57’ Dodò dentro per Piccoli che calcia ma Meret para, sulla respinta arriva Solomon che rimette in partita la Fiorentina. Al 58’ Spinazzola mette dentro, sulla palla arriva Elmas che non riesce a colpire. Al 59’ Hojlund si gira su Pongracic e conclude, De Gea risponde presente. Al 67’ Hojlund calcia ma Pongracic lo rimonta, palla che arriva debolmente a De Gea. Doppio cambio Fiorentina al 70’ fuori Brescianini , Gosens e Solomon, dentro Kean, Ranieri e Parisi. Al 74’ lancio in profondità agganciato bene da Kean che calcia e colpisce il palo esterno, ma è in offside. Al 76’ Gudmundsson dentro per Kean che calcia, si allunga Meret e spedisce palla in angolo. Al 79’ fuori Gudmundsson al suo posto Fazzini. All’84’ fuori Vergara, al suo posto Giovane. All’87’ calcia McTominay con deviazione, si salva la Fiorentina. Al 90’ Giovane calcia, si immola Ranieri. Fuori Hojlund, al suo posto Lukaku. Al 92’ Dodò dentro per Piccoli che non trova la porta. Al 94′ Fagioli per Kean che calcia ma senza trovare la porta. Dopo 4′ di recupero arriva il triplice fischio di La Penna.