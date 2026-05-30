Nazione svela: “Paratici sta pensando al riscatto di Solomon. 10 milioni? No, ipotesi sconto”

Ogni scenario è aperto

Il saluto social di Manor Solomon ai tifosi viola aveva fatto pensare che quelle dell'israeliano fossero parole d'addio alla Fiorentina («Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze»), ma in realtà potrebbe non essere così. Paratici sta pensando al riscatto, anche perché un esterno con quelle qualita potrebbe far comodo. Il ds proverà a strappare uno sconto dal Tottenham per risparmiare qualcosa rispetto ai 10 milioni pattuiti.

A conferma che ogni scenario è aperto le parole dell'agente del calciatore, Gilad Katzav. «Manor ha fatto un post per chiudere la stagione - ha dichiarato durante la trasmissione 5onAir, The Newsroom - però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguira alla Fiorentina». Lo scrive La Nazione.