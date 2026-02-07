Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione

La Fiorentina ha preso ancora un gol da calcio piazzato

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 20.45 affronta il Torino di Marco Baroni all'Artemio Franchi di Firenze. Prima partita dopo la fine della sessione invernale di calciomercato. Viola che attualmente si trova a -1 dal quartultimo posto occupato dal Lecce. Ciclo importante di gare quelle in programma questo mese per la salvezza del club gigliato.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è il Torino di Baroni. Al 4’ sgasata di Solomon che va sul fondo e mette palla sul primo tiro palo, Coco sventa la minaccia. Al 5’ sponda di Brescianini per Kean che calcia, palla deviata in angolo. Al 6’ corner battuto dentro sul quale svetta Kean, Paleari si salva. Al 6’ Torino vicino al gol, Kulenovic calcia, la palla sbatte addosso a Parisi. Al 7’ altra chance per il Torino con Coco che calcia dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. All’8’ ci prova da fuori area Solomon, palla deviata in angolo da Gineitis. Al 10’ lancio lungo di Fagioli per Kean che davanti a Paleari si divora il gol dell’1-0. Al 26’ Torino sotto. Cross dentro di Ilkhan, enorme distrazione difensiva della Fiorentina, Casadei di testa batte De Gea. Al 31’ giallo per Lazaro. Al 33’ Fagioli per Brescianini che calcia sul primo palo, Paleari con il piede mette in angolo. Al 34’ Mandragora dalla distanza, Paleari risponde presente. Al 36’ Gudmundsson si gira e tenta il colpo dai 25 metri, palla che esce di qualche centimetro. Al 39’ calcia Kean, Maripan spedisce il pallone in angolo. Al 39’ Parisi dentro per Comuzzo che stacca ma non riesce a trovare la porta. Al 40’ Torino vicino al raddoppio. Giallo a Dodò per poteste. Al 46’ altra chance per la Fiorentina.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione, fuori Pedersen, al suo posto Obrador. Al 46’ dura botta per Gudmundsson che resta a terra e si mette le mani in faccia, costretto a lasciare il campo. Al suo posto Harrison. Al 49’ occasione per la Fiorentina con Kean che non riesce a coordinarsi nel modo giusto. Al 51’ Mandragora ruba palla e Solomon calcia in modo impeccabile sotto l’incrocio, pareggia la Fiorentina! Al 55’ errore in uscita del Torino, recupera palla Parisi in verticale per Kean che è in fuorigioco. Al 57’ ottima azione della Fiorentina, Harrison mette dentro una palla perfetta per Kean che calcia forte sul primo palo, 2-1 Fiorentina. Al 59’ doppio cambio Torino, dentro Simeone e Anjorin, fuori Ilkhan e Kulenovic. Al 64’ giallo per Maripan. Al 66’ giallo per Marianucci. Al 67’ Mandragora calcia benissimo la punizione, che viene deviata, l’arbitro non la vede, rimessa dal fondo. Al 68’ fuori Lazaro, dentro Aboukhlal. Al 72’ doppio cambio Fiorentina, fuori Brescianini e Mandragora, dentro Fabbian e Ndour. All’83’ dentro Zapata, fuori Adams. All’84’ doppio cambio Fiorentina, dentro Ranieri e Piccoli, fuori Kean e Solomon. All’85’ brivido per la Fiorentina, para De Gea sulla conclusione di Zapata. Al 90’ giallo per Gineitis. Al 92’ giallo per Baroni e per Vanoli. Al 93’ ammonito anche Comuzzo. Al 94’ Maripan di testa firma il 2-2. Al 95’ giallo per Aboukhlal.