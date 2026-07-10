Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ha sondato Pellegrino ma c'è la Juventus sull'attaccante"
Fiorentina attiva su più fronti
A cura di Lisa Grelloni
10 luglio 2026 10:24
Non si ferma il mercato in entrata della Fiorentina. Per quanto riguarda il centrocampo, si defila però Christ Inao Oulai del Trabzonspor. Al momento non sono previsti rilanci da parte dei viola.
Per l'attacco, c'è stato un sondaggio per Mateo Pellegrino del Parma, sul quale si sta muovendo anche la Juventus. Per la difesa, nel mirino c'è Víctor Valdepeñas del Real Madrid. Lo scrive il Corriere dello Sport.