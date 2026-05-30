Nazione: “Paratici-Vanoli nelle prossime ore l’incontro per l’addio. Oggi scade l’opzione di rinnovo”

Paratici ha ricominciato a lavorare sulla questione allenatore

C'è chi aspetta. Chi tratta. E chi non vede l'ora di cominciare una nuova avventura colorata di viola. Sono giorni di cambiamenti in casa Fiorentina, con Fabio Paratici che ha ripreso a lavorare alla questione allenatore dopo la dolce parentesi al seguito della Primavera. A proposito.

Sugli spalti giovedì sera c'era tutto lo stato maggiore della Fiorentina, ma l'assenza di Vanoli non è passata inosservata. Durante l'anno ha seguito speso i giovani. Quello del settore giovanile è un tema che lo appassiona moltissimo. Evidentemente il momento non è per lui dei più semplici. Oggi scade l'opzione in favore della Fiorentina per rinnovargli il contratto di un anno. Il club viola ha preso tempo, ma nelle prossime ore un confronto tra Paratici e Vanoli sancirà un addio che ormai hanno percepito tutti da giorni. Lo riporta La Nazione.